Мастер-классы, квесты и забег пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. С 31 марта по 6 апреля там пройдут разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия.

Во вторник, 1 апреля, в 14:30 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет творческий мастер-класс по бисероплетению. В павильоне с 15.40 можно будет поиграть в настольные игры.

В пятницу, 4 апреля в 10:00 начнутся занятия по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. В 13:00 в павильоне состоится урок игры на гитаре, а в 15:00 на площади у сцены пройдет ретро-дискотека «Молоды душою» для старшего поколения. В субботу, 5 апреля, утром в парке стартует традиционный забег проекта «Пять верст», в котором могут принять участие все любители активного отдыха.

Для посетителей парка «Киово» проведут «Веселые старты», мастер-класс, физкульт-минутку и квест «Мафия». Викторина, квест и спортивные соревнования также пройдут в парке «Река времени»

Лобненский лесопарк приглашает на творческий мастер-класс, занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.