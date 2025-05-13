Мастер-классы, квесты и викторины пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. На этой неделе там состоится множество спортивных и развлекательных бесплатных мероприятий.

В Центральном парке культуры и отдыха с 13 по 18 мая проведут творческие мастер-классы и настольные игры. Любители активного отдыха могут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой, спортивных эстафетах, забеге проекта «Пять верст», а также поиграть в настольный теннис. В парке также состоятся детская дискотека и ретро-программа для посетителей пожилого возраста «Молоды душою».

В Лобненском лесопарке 13 и 17 мая жителей и гостей Лобни ждут настольные игры, мастер-класс, физкультминутка, настольный теннис и занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

Для посетителей парка «Река времени» 13 и 14 мая состоятся анимационная программа и викторина, «Веселые старты», квест и физкультминутка.

В парке «Киово» 16 мая пройдут «Веселые старты», мастер-класс, физкультминутка и квест «Мафия». 18 мая состоятся викторина и детская дискотека.