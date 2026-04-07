Мастер-классы ко Дню космонавтики проведут в Солнечногорске

10 и 11 апреля в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Для юных жителей подготовили настольные игры, творческие мастер-классы «Космическая ракета», «Лунная поделка», «Космическая поделка», а также игровую программу. Все желающие смогут заняться спортом на свежем воздухе: посетить занятие по скандинавской ходьбе, утреннюю зарядку, тренировку и принять участие в забеге «5 верст». «Приглашаю жителей и гостей округа провести эти весенние дни в наших парках всей семьей, зарядиться энергией и отметить приближающийся праздник в теплой, дружеской атмосфере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание, новости и обновления можно найти на афишах в парке, в официальном телеграм-канале t.me/park_soln и на сайте parki.mosreg.ru.