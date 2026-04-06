Мастер-классы ко Дню космонавтики пройдут в парках Коломны и Озер

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей городского округа активно, весело и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой неделе вновь запланировано множество интересных мероприятий, в том числе, посвященных Дню космонавтики.

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут во вторник в коломенском сквере имени В. А. Зайцева на разминку и тренировку по общей физической подготовке. Парк «Сосновый бор» в Озерах во вторник и среду приглашает на пробежку. В парке Мира в Коломне в четверг пройдет коллективная тренировка, а в субботу — забег на дистанцию пять километров по размеченной трассе.

Особая программа подготовлена ко Дню космонавтики, который в парках будут отмечать всю неделю. Праздник начнется интерактивом «Космический понедельник», также запланированы конкурс рисунков на асфальте «Млечный путь», выставка «Время первых», мастер-класс по созданию модели Солнечной системы и многое другое.