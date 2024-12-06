Мастер-классы ко Дню Героев Отечества провели для школьников в Воскресенске

Интерактивное мероприятие ко Дню Героев Отечества провели в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. Для школьников организовали встречу с ветеранами боевых действий.

Патриотическое событие посвятили истории и современности Вооруженных сил России. Участниками стали ученики школы № 3 и активисты «Движения Первых».

Почетными гостями стали руководитель военно-патриотического клуба «Шторм», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Василий Мусатов, ветеран боевых действий в Афганистане, представитель местного отделения «Союза десантников» Сергей Маркелов, ветеран СВО Александр Ляхов, ветеран десантных войск Сергей Седов, а также курсант ВПК «Шторм» Николай Кутинов.

Школьникам показали фильм о десантных войсках. Также ребята смогли поучаствовать в дискуссии о военной службе и гражданской ответственности с гостями мероприятия.

Кроме того, для детей провели мастер-классы. Их организовали представители «Союза десантников» и ВПК «Шторм». Школьников научили собирать и разбирать автомат Калашникова и использовать армейскую аптечку.

Каждый ребенок мог попробовать выполнить упражнения в полном боевом обмундировании. Также ребята написали письма бойцам со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом.

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