Мастер-классы к Международному женскому дню проведут в парке Павловского Посада

В Павловском Посаде подготовили праздничную программу к 8 Марта в городском парке. В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 8 марта с 11:00 до 12:00 пройдет акция «Вам, любимые!» с раздачей поздравительных открыток.

Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы по созданию открыток «Цветочный этикет» для юных посетителей, фотозону «Для милых дам», зону горячего чая и угощений «Элексир молодости» с 12:00.

На главной сцене состоится концерт Маякина Н.А. «Весенняя классика» и конкурс «Дочки-матери». В 12:30 пройдет встреча-лекция по компьютерной диагностике здоровья «Красота и здоровье».

«Мы ждем всех и особенно представительниц прекрасного пола. Будет тепло, ярко, душевно. Весеннее настроение гарантировано. Подарки и сюрпризы тоже», — отмечает руководство парка.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. Адрес: улица Кирова, дом 85.