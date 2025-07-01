Мастер-классы, игры и викторины пройдут в парках Истры в июле

Пять популярных парковых зон в Истре — Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес», парк «Фабричный», парк набережной реки Песочная и парк «Павловская Слобода» — предлагают посетить в июле разнообразные мероприятия. Гостей ждут спортивные и творческие активности.

В программе: занятия по скандинавской ходьбе и йоге, спортивные игры и соревнования, творческие мастер-классы, а также познавательные викторины и квесты. Также на некоторых площадках проведут кинопоказы под открытым небом.

Особенность летнего сезона — гибкий график мероприятий. Если начнется дождь, занятия перенесут на более подходящее время, чтобы гости смогли в полной мере насладиться отдыхом на свежем воздухе. Актуальное расписание всегда можно уточнить в официальном канале парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.