Мастер-классы, игры и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. С 25 февраля по 2 марта там будут организованы разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха состоятся творческие мастер-классы, настольная игра «Денежный поток». Также пройдут занятия для любителей скандинавской ходьбы с Еленой Александровой. В субботу представителей старшего поколения ждет ретро-дискотека «Молоды душою».

В парке «Киово» проведут «Веселые старты», мастер-класс к Масленице и квест «Мафия».

Посетителей Лобненского лесопарка приглашают поиграть в настольные игры и поучаствовать в творческом мастер-классе по бисероплетению. Также состоятся занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Для гостей парка «Река времени» проведут веселые старты, квест «Там на неведомых дорожках» и викторину «Скоро сцена».