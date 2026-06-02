Мастер-классы и забег пройдут в городском парке Солнечногорска

Парк культуры и отдыха Солнечногорска приглашает посетить мероприятия с 2 по 7 июня. Для гостей подготовили мастер-классы, викторины, настольные игры и другие варианты семейного отдыха на свежем воздухе.

Главные активности развернутся в центральной части парка и на набережной «Выстрел». В программе недели — творческие мастер-классы, викторины, настольные игры, спортивные занятия и концертные выступления.

В городском парке культуры и отдыха 2 июня в 16:00 пройдет мастер-класс «Милый осьминог», а в 19:00 — скандинавская ходьба. Третьего июня в 16:00 начнется мастер-класс «Гиацинт», затем в 16:40 — настольные игры «Играем вместе». Четвертого июня в 19:00 состоится круговая тренировка. Пятого июня в 19:00 запланированы занятия по зумбе. Седьмого июня в 10:00 можно будет позаниматься йогой на свежем воздухе.

В парке «Набережная „Выстрел“» четвертого июня в 16:00 пройдет мастер-класс «Воздушный шар», а в 16:40 — настольные игры «Играем вместе». Пятого июня в 15:00 начнется мастер-класс «Увлекательные животные», затем в 15:40 — викторина «Правда или ложь». Шестого июня в 08:20 состоится зарядка в парке, а в 09:00 — забег «5 верст».

«Первая июньская неделя обещает быть звонкой, творческой и по-настоящему душевной: концерты под кронами деревьев, мастер-классы для умелых рук, спортивные вызовы и любимые игры, от которых замирает сердце. Здесь найдется место и тихой радости йоги на рассвете, и азарту настольных баталий, и вдохновению, рожденному в тени парковых аллей. Все, что нужно для счастья, уже ждет — просто приходите», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.