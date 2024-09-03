Мастер-классы и выставки ко Дню знаний провели в парке усадьбы Кривякино

День знаний отпраздновали в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для школьников организовали мастер-классы по безопасности дорожного движения, технологии, рисованию и робототехнике.

Занятия робототехникой помогают прокачать навыки инженерии, программирования, легче усваивать математические знания. Школа робототехники работает сразу в трех микрорайонах Воскресенска: центральном, Москворецком и Цемгиганте.

Второклассница Мелания Зотова выбрала для себя мастер-класс от школы английского языка. Вместе с другими участниками девочка сделала игрушку — капитошку из шарика, муки и веревок.

Для поддержания позитивного настроя в парке работали фотозоны и звучала живая музыка. Кульминацией праздника стала акция по безопасности дорожного движения. Детям напомнили о правилах дорожного движения и разрешили посидеть на полицейских мотоциклах. После детям вручили раскраски с подсказками о правилах дорожного движения.