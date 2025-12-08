Мастер-классы и викторины пройдут в парках Лобни с 8 по 14 декабря

С 8 по 14 декабря в парках Лобни пройдет серия развлекательных и спортивных мероприятий для жителей и гостей города. Центральный парк культуры и отдыха приглашает всех на разнообразные активности с 10 по 13 декабря.

Здесь можно будет посетить мастер-классы по вязанию, насладиться хоровым пением, потанцевать на ретродискотеке, сыграть в настольные игры и принять участие в творческой беседе. Любители активного отдыха смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе и участвовать в традиционном забеге.

В парке «Киово» с 12 по 14 декабря также запланированы мастер-классы и уличные игры, а в Лобненском лесопарке 13 декабря состоится мастер-класс по аппликации, занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке, а также просмотр фильмов.

В парке «Река времени» 13 декабря ожидаются веселые старты, детская дискотека, физкульт-минутка и викторина.

Все желающие могут принять участие в мероприятиях, вход свободный.