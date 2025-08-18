Мастер-классы и викторины пройдут в парках Лобни на этой неделе

В парках городского округа Лобня с 19 по 24 августа организаторы запланировали спортивные и развлекательные мероприятия. Жителей и гостей муниципалитета ждут творческие мастер-классы, спортивные тренировки, познавательные викторины, зажигательные дискотеки и многое другое.

В Центральном парке культуры и отдыха во вторник, 19 августа, проведут тренировку по художественной гимнастике. Любителей творчества 21 августа приглашают на мастер-классы. В четверг и в пятницу пройдет зажигательная ретро-дискотека. Все желающие поучаствуют в забеге «5 верст» в субботу, а также посетят занятия по йоге и самбо.

В парке «Реке Времени» во вторник организаторы подготовили квест, викторину и физкультминутку. Взрослые и дети соберутся в среду на анимационной программе, викторине и веселых стартах.

Гости парка «Киово» посетят квест «Мафия», мастер-класс, детскую дискотеку и викторину. Для любителей спорта пройдут тренировки по йоге и мягкой растяжке.

В Лобненском лесопарке в четверг, 21 августа, всех желающих ждут на мастер-классе. Там также пройдут настольные игры и спортивные активности. В субботу в парке для владельцев четвероногих проведут тренировку с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 6+