Мастер-классы и викторины пройдут в 40 библиотеках Одинцова 18 апреля

Библиотеки Одинцова присоединились к масштабной ежегодной акции «Библионочь 2026», которая пройдет 18 апреля. В этот вечер более 40 библиотек округа откроют двери для гостей всех возрастов и подготовят насыщенную программу.

Всего запланировано более 110 мероприятий, которые позволят окунуться читателям в атмосферу праздника. Гостей ждут мастер-классы по росписи, этноквизы, познавательные викторины и тематическая игра «Культурный код — Россия».

В течение вечера посетители смогут познакомиться с культурным наследием России: узнать интересные факты о национальных костюмах, кулинарных традициях и послушать народные сказки. В библиотеках пройдут концерты, театрализованные чтения, шоу мыльных пузырей, будут работать фотозоны с тематическим оформлением и аквагрим. Любителей кулинарии ждет знакомство со старинными русскими рецептами.

Дополнят праздничную атмосферу тематические книжные выставки о единстве и многообразии культур России. Среди них — экспозиции «Сила России в единстве народов» и «Традиции народов страны».