Мастер-классы и викторины пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера» в Можайске подготовил для жителей и гостей округа насыщенную программу мероприятий. На этой неделе пройдут творческие мастер-классы, увлекательные викторины и тематические интерактивы.

Так, 13 февраля с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской пройдет оригинальный мастер-класс по изготовлению декоративных гномиков. Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальный сувенир своими руками.

14 февраля в 18:10 в том же помещении творческой мастерской любители интеллектуальных игр смогут проверить свои знания в программе «Что? Где? Когда?». А сразу после, в 18:40, знатоки кинематографа сразятся в «Киновикторине», где их ждут вопросы о культовых фильмах.

15 февраля, в субботу, с 14:00 до 17:00 на центральной площади парка состоится уникальное областное мероприятие по мотивам знаменитого советского фильма «Девчата». Гостей ждет тематический интерактив «А вспомним-ка девчат мы…», где участники смогут поделиться воспоминаниями о фильме и его любимых моментах. Для всех желающих будет работать уютная чайная зона и фотозона «На Камчатке».

Спортивно-развлекательная программа для детей завершит неделю активностей 16 февраля. В 12:30 на площади у кафе «Чебурашка» начнется «Ритм зарядка», а в 13:00 в зале кафе продолжится программа «Энергия в движении». С 13:30 ребята смогут принять участие в парковом квесте «Холодное расследование», а ровно в 14:00 их ждет увлекательная анимационная программа «Путешествие по мультмиру».

Возрастные ограничения на все мероприятия — 6+.