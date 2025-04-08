Мастер-классы и викторины ко Дню космонавтики пройдут в парках в Дмитрове

Ко Дню космонавтики в парке имени Ивана Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове организаторы подготовили развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Жители и гости округа поучаствуют в творческих мастер-классах, викторинах, квестах, а также увидят праздничный концерт.

Празднование Дня космонавтики 12 апреля в парке «Сосновый бор» начнется с викторины. После нее всех желающих приглашают на развлекательную программу «Школа космонавтов». Для самых маленьких подготовили творческий мастер-класс «Моя планета». В парке имени Ивана Лямина в этот день пройдет праздничный концерт и квест.

Программа «Играем — не скучаем!» ждет гостей парка имени Ивана Лямина 13 апреля. А на мастер-классе «Страна чудес» юные жители Дмитровского округа изготовят нарядные поделки.

«День космонавтики — отличный повод провести время всей семьей, зарядиться хорошим настроением и вспомнить великие достижения нашей космонавтики!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Вход на мероприятия в парках свободный, возрастные ограничения: 0+