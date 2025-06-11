Летом в Подмосковье планируют провести более двух тысяч спортивных мероприятий. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей ждут фестивали, соревнования, забеги, велозаезды, заплывы, тренировки и мастер-классы. Уже стартовал проект «Выходи во двор» с участием легенд отечественного футбола. В его рамках пройдут матчи с любительскими командами из Краснознаменска, Мытищ, Королева, Щелкова, Дмитрова и Рузы.

«Главная новинка этого сезона — наш новый проект „Звездное лето в Подмосковье“. Это тренировки и мастер-классы по пляжному волейболу и футболу, фитнес-аэробике, йоге и другим направлениям. Занятия будут проводить известные спортсмены и артисты», — подчеркнул Воробьев.

Массовые забеги организуют в разных уголках области: 21 июня — экстремальный трейл «Зарайский бизон», 28 июня — «Ночной забег» в Королеве, 12 июля впервые состоится полумарафон «По берегу озера» в Раменском, а 16 августа — полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

Для любителей шахмат пройдет Кубок Сергея Карякина. Его организуют в три этапа: в июне в балашихинском парке «Пехорка», в июле — в парке «Елочки» Домодедова, и в августе — в Центральном парке Лобни. Гроссмейстер традиционно сыграет с участниками турнира.

С 1 по 10 августа пройдет Кубок хоккеиста Александра Овечкина — в нем примут участие 24 детские команды из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Игры будут проходить на «Красногорск Арене» имени Петрова и «Арене Мытищи» имени Шалимова.

Помимо этого, с 17 по 19 августа на стадионе «Новые Химки» состоится Кубок Игоря Акинфеева, а финал пройдет 20 августа на «Арене Химки». В турнире выступят 20 команд из России и других стран. Не останутся без внимания и баскетболисты. В Ногинске 23 августа пройдет Кубок Давида Берлина. Мероприятие приурочат к 100-летию легендарного тренера. На центральной площади города установят 14 игровых площадок для матчей в формате 3×3, а известные спортсмены проведут мастер-классы.

Напомним, с полной программой мероприятий можно ознакомиться на портале «Спорт Подмосковья».