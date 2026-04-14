Мастер-классы и тренировки пройдут в парках Солнечногорска

С 15 по 19 апреля в парке и на набережной Солнечногорска организуют серию мероприятий для жителей и гостей округа. Программа рассчитана на семейный досуг и включает творческие и спортивные активности, участие в которых будет бесплатным.

В течение недели посетителям предложат разнообразные занятия: мастер-классы, настольные игры, физическую активность и забег.

«На этой неделе в парках Солнечногорска ждут интересные мероприятия. Можно сделать фоторамку своими руками, сплести браслет, поиграть в настольные игры, заняться скандинавской ходьбой или принять участие в творческих мастер-классах. А в субботу традиционно пройдут утренняя зарядка и забег на 5 километров», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

15 апреля на центральной детской площадке городского парка культуры и отдыха с 14:00 начнется мастер-класс по созданию фоторамки, после которого гости смогут поиграть в настольные игры в 14:30. 17 апреля здесь в то же время пройдет мастер-класс по изготовлению весеннего браслета, а затем состоится игровая программа.

На набережной «Выстрел» в творческой мастерской рядом с детской площадкой 16 апреля в 16:00 посетителям предложат создать «Космическую ракету» на мастер-классе, после чего, в 16:30 пройдет игровая программа. 17 апреля в 16:00 там же организуют занятие «Окошко в весну», а затем гости смогут провести время за настольными играми в 16:30.

18 апреля у входной группы парка утро начнется с зарядки в 8:30, после которой в 9:00 пройдет традиционный забег «5 верст». 19 апреля на площадке за памятником Лермонтову в 10:00

состоится спортивная тренировка, а затем, в 10:30 участники смогут присоединиться к занятию по скандинавской ходьбе.

