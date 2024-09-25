Мастер-классы и танцы будут проводить по выходным в лесопарке в Котельниках

Жителей Котельников каждые выходные ждут в Кузьминском лесопарке. Здесь можно поучаствовать в различных мастер-классах и научиться танцевать.

Этот уникальный кусочек природы стал любимым местом отдыха взрослых и детей. Провести свой досуг, прогуляться или заняться спортом можно здесь в любое время года.

«Мероприятия проводятся раз в неделю. Цель — привлечение детей и молодежи в наш парк, приучение к здоровому образу жизни и к творчеству», — рассказала руководитель студии «Рики-Тики» Олеся Евдокимова.