Мастер-классы и танцы будут проводить по выходным в лесопарке в Котельниках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Котельники

Жителей Котельников каждые выходные ждут в Кузьминском лесопарке. Здесь можно поучаствовать в различных мастер-классах и научиться танцевать.

Этот уникальный кусочек природы стал любимым местом отдыха взрослых и детей. Провести свой досуг, прогуляться или заняться спортом можно здесь в любое время года.

«Мероприятия проводятся раз в неделю. Цель — привлечение детей и молодежи в наш парк, приучение к здоровому образу жизни и к творчеству», — рассказала руководитель студии «Рики-Тики» Олеся Евдокимова.

В Кузьминском лесопарке найдется занятие для каждого. Ведь благоустройство этого места отдыха велось с учетом интересов всех. Жители любого возраста найдут, как отдохнуть на территории, которая обрела вторую жизнь.

Мероприятия, которые здесь проводят, организуют по инициативе как Министерства культуры и туризма Московской области, так и городской администрации.

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