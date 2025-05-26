Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Серпухова на этой неделе

В парках городского округа Серпухов запланировали еженедельные развлекательные мероприятия. Взрослые и дети поучаствуют в спортивных тренировках, творческих мастер-классах, подвижных играх и других активностях.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам ждут поклонников скандинавской ходьбы на суставную разминку под энергичную музыку. А совместная спортивная прогулка зарядит хорошем настроением и бодростью. Также в парке пройдет танцевальный мастер-класс. Участники погрузятся в атмосферу прошлых эпох, изучат основные элементы барочного, викторианского или средневекового танца.

Организаторы подготовили для гостей парка веселые разминки и игровые программы, а также интеллектуальные викторины. Их проведут в пятницу, субботу и воскресенье. Ребята поучаствуют в мастер-классах, играх и спортивных тренировках.

В субботу, 31 мая, с 11:00 до 16:00 в парке имени Олега Степанова проведут фестиваль «Единоборства объединяют». Жители и гости Серпухова поучаствуют в спортивной разминке, мастер-классах и состязаниях по разным видам спорта. Там также пройдут открытые тренировки и встречи с чемпионами.

Общеобластное мероприятие «Город профессий» запланировали на 1 июня. Оно пройдет в парке имени Олега Степанова и в парке Принарский. Для собравшихся подготовили обучающие мастер-классы, фестиваль танцев, анимационную и концертную программы, а также детскую дискотеку. Юных гостей парков не оставит равнодушными ежегодная акция от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — раздача мороженого.