Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Серпухова на этой неделе

Жителей и гостей Серпухова приглашают посетить игры, мастер-классы, спортивные тренировки. Всего в парках с 7 по 13 июля проведут 26 регулярных мероприятий.

В парке имени Олега Степанова по понедельника и средам на занятия по суставной гимнастике собираются любители скандинавской ходьбы. Тренировка проходит под энергичную музыку. В пятницу и субботу для юных жителей Серпухова проводят веселые разминки, игры, викторины, мастер-классы и многое другое.

А 8 июля в парках имени Олега Степанова и Принарский пройдет общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Фестиваль «Фитнес день» для жителей с ограниченными возможностями здоровья состоится 12 июля в парке имени Олега Степанова. В этот же день в парке Принарский организуют фестиваль света и огня «Жар-фест».

Помимо этого, летом в парках Серпухова проводят и другие активности: мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка о цирковой студии «Флик-Фляк», показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», круговая тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика, зумба.