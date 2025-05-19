Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в Лосино-Петровском на этой неделе

На течение недели в парках городского округа Лосино-Петровский проведут различные развлекательные и спортивные мероприятия. Жителей приглашают поучаствовать в анимационных программах, творческих мастер-классах, физкультурных занятиях, настольных играх.

Так, в Свердловском парке 19 мая в 17:00 проведут игру в городки, а в 18:00 — в настольные игры. В 17:00 в Лосино-Петровском парке для гостей организуют анимационную программу, в 17:30 в турнире поборются любители шахмат, в 18:00 запланировали настольные игры.

Во вторник, 20 мая, в 17:00 жителей и гостей округа ждет анимационная программа, в 17:30 состоится игра в уличные шахматы, а в 18:00 любители творчества соберутся на мастер-классе.

Свердловский парк ждет гостей 21 мая в 17:00 на игру в городки, в 18:30 проведут творческий мастер-класс, а в 19:00 поклонники активного образа жизни посетят тренировку по зумбе. В Лосино-Петровском парке в 10:15 для жителей старшего возраста пройдет занятие по скандинавской ходьбе.

На игру в городки приглашает жителей Свердловский парк 23 мая в 17:00, а в 18:30 гости соберутся на анимационную программу. Там же 24 мая в 12:00 пройдет турнир по шахматам.

В Лосино-Петровском парке 25 мая в 15:00 проведут турнир по настольному теннису. В 18:00 всех желающих ждут на фестивале красок.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+