Мастер-классы и спортивные тренировки пройдут в парках Богородского округа

Паки Богородского городского округа приглашают провести время насыщенно и разнообразно. Жителей ждут спортивные тренировки и забеги, творческие мастер-классы и конкурсы.

В среду в 16:00 Глуховский парк приглашает на урок фотографии от объединения «Фотопарк». Для любителей ритма по вторникам и четвергам в 17:00 в павильоне Центрального парка открыта возможность присоединиться к тренировкам по спортивно-бальным танцам.

В пятницу программа парков посвящена здоровью: в 10:00 в Центральном парке стартуют занятия по нейрофитнесу «Гимнастика для ума», в 11:00 в Глуховском и в 13:00 в Центральном парке всех ждут на оздоровительную программу «Северная ходьба».

Суббота станет спортивным днем с легкоатлетическим забегом «5 верст», который начнется в 09:00, и соревнованиями по северной ходьбе, которые стартуют 11:15 в Центральном парке.

Завершится неделя в воскресенье масштабной семейной программой, приуроченной ко Дню отца. В 12:30 Центральный и Глуховский парки проведут развлекательное мероприятие «Самый сильный папа» с мастер-классом, в 12:00 детская игровая программа начнется в парке «Роща». В 16:00 в Центральном парке откроет сезон АРТ-гостиная с сольным концертом певицы Vota.