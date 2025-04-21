Мастер-классы и спортивные тренировки пройдут в парках Балашихи на этой неделе

С 22 по 24 апреля в парках Балашихи пройдут разнообразные спортивные, творческие и развлекательные мероприятия для жителей всех возрастов. Все желающие посетят на предстоящей неделе мастер-классы, тренировки, игры, лекции, танцевальные занятия и многое другое.

В Ольгинском лесопарке во вторник, 22 апреля, юных посетителей ждут подвижные и интеллектуальные игры, которые стартуют в 13:00. В тот же день в парке на Заречной запланировали насыщенную программу с интерактивными и интеллектуальными занятиями, танцами и лекторием. Мероприятия начнутся в 15:00.

Парк «Пехорка» с 23 апреля открывает цикл спортивных и творческих событий. В среду и четверг здесь пройдут занятия по скандинавской ходьбе для участников клуба «Активное долголетие» — старт в 14:00. В четверг в парке состоится вторая тренировка по северной ходьбе в 14:00, а также веселые старты в 15:30. Позже, в 16:00, посетителей ждут интерактивная и интеллектуальная программы, танцевальный мастер-класс и творческое занятие.

Любителей спорта приглашают в Пестовский парк. В среду и пятницу там пройдут весенние тренировки общей физической подготовки в 16:30, а в субботу в 09:00 стартует дружеский забег «5 верст». В этот же день, 24 апреля, в парке запланировали фотовыставку, интеллектуальные игры, интерактивные активности и дискотеку. Начало мероприятий в 14:00.

В лесной зоне парка «Пехорка» регулярно проводят спортивные тренировки. Каждый понедельник и пятницу у стадиона проходят занятия по дыхательной гимнастике, начало в 11:30 и 10:00 соответственно. Во вторник, среду и четверг в 16:00 организуют тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе.

В парке на Солнечной в четверг, 24 апреля, состоится весенняя программа с интерактивом, интеллектуальными играми, танцевальным мастер-классом и лекторием, начало в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.