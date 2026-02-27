Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в Солнечногорске

С 27 февраля по 1 марта в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» жители Солнечногорска смогут бесплатно посетить развлекательные программы для детей и взрослых. Мероприятия организованы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Для детей подготовили настольные игры для разных возрастных категорий, мастер-классы «Топпер солнышко», «Солнечные лучики» и «Букет маме», а также интерактивную игровую программу. Любители активного отдыха смогут принять участие в утренней зарядке, спортивной тренировке, скандинавской ходьбе и забеге «5 верст».

«В воздухе уже разлито едва уловимое обещание весны. Хочется двигаться, творить и проводить редкие погожие дни на воздухе. И парки Солнечногорска готовы стать для вас идеальной площадкой, где зимняя бодрость встречается с весенним вдохновением!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следить за актуальным расписанием и изменениями можно на информационных стендах парка, в официальном телеграм-канале.