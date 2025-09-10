Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в парке в Солнечногорске

С 10 по 14 сентября для гостей и жителей Солнечногорска проведут бесплатные творческие мастер-классы, спортивные активности, игры и традиционный забег. Все мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел».

Любители творчества смогут научиться создавать красивые осенние букеты, мастерить оригинальные сувениры и расписывать предметы. Для малышей будут организованы веселые игровые программы и увлекательные настольные развлечения. К тому же, каждый сможет найти занятие для поддержания хорошей физической формы: утреннюю зарядку, спортивные тренировки, танцы в стиле зумба или еженедельный забег «5 верст».

«Отдых на свежем воздухе, возможность раскрыть свой творческий потенциал, заняться спортом и просто провести время в кругу семьи и друзей — все это мы стремимся сделать максимально доступным для каждого. Надеемся, что наши осенние активности подарят всем заряд позитива и ярких впечатлений», — подчеркнула заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Подробная информация о расписании мероприятий, новостях и обновлениях доступна на афишах парка, в официальном телеграм-канале и на сайте.