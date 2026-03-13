Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают подышать свежим весенним воздухом и принять участие в разнообразных активностях. С 16 по 22 марта в парках Воскресенска пройдут познавательные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Во вторник, 17 марта, в парке «Москворецкий» будет организована игровая программа для детей, а в «ИгроКлубе» можно будет поиграть в настольные игры». В среду, 18 марта, для самых маленьких проведут «Веселую зарядку» на роллердроме.

В четверг, 19 марта, в павильоне состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Дети смогут своими руками изготовить поделки из подручных материалов в различных техниках, а познавательная беседа расширит кругозор маленьких слушателей. Любителей здорового образа жизни и участников программы «Активное долголетие» приглашают на занятия северной ходьбой.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шесть лет состоятся познавательные беседы, игровые программы и мастер-классы, творческие мастерские в павильоне около фонтана.