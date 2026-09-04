Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают активно провести время в парках. С 7 по 13 сентября там подготовили спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино для участников программы «Активное долголетие» 7, 9 и 11 сентября проведут тренировки по северной ходьбе. Во вторник, 8 сентября, юных посетителей в возрасте от шести лет приглашают на познавательную беседу и творческий мастер-класс в павильоне у фонтана. 10 сентября на главной площади пройдут игровая программа и концерт, а 11 сентября гостей старше шести лет вновь ждет интерактив на площади. В субботу, 12 сентября, в лабиринте состоятся занятия по рубке шашкой «Казарла» для всех желающих старше 12 лет.

Насыщенную программу подготовил и парк «Москворецкий». Во вторник для детей проведут «Игровой калейдоскоп», а в среду — «Веселую зарядку» и программу «На спортивной волне». В четверг парк приглашает на познавательную беседу «А знаете ли вы?» и прикладной мастер-класс, а завершат вечернюю программу «Ретро-танцы».