Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки. В них на этой неделе пройдут разнообразные спортивные и культурные мероприятия.

27 января в Центральном парке культуры и отдыха состоятся занятия в вокальной студии. 28 января в Лобненском лесопарке будут организованы игра в лото, веселая физкультминутка и мастер-класс по бисероплетению.

29 января в ЦПКиО также пройдут творческие мастер-классы и настольные игры.

30 января в парке «Река времени» состоятся занятия секции ориентирования с Александром Черноусовым, а 31 января в Центральном парке можно будет заняться скандинавской ходьбой с Еленой Александровой.

В парке «Киово» 31 января гостей ждут творческий мастер-класс, физкультминутка и квест «Мафия».

1 февраля в ЦПКиО пройдет традиционный забег проекта «Пять верст». Для людей пожилого возраста состоится ретродискотека «Молоды душою». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию украшений. 2 февраля в парке посетителей ожидает интерактивная анимационная программа.