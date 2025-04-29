Мастер-классы и спортивные игры пройдут в парках Лобни на этой неделе

С 28 апреля по 4 мая в парках Лобни запланирована насыщенная программа развлечений и спортивных активностей для жителей и гостей города. В Центральном парке культуры и отдыха посетителей ждут творческий мастер-класс по бисероплетению, встречи в чайном клубе «Настольных героев», а также разнообразные спортивные игры.

В субботу, 3 мая, здесь состоится детская дискотека и музыкальный час под названием «Молоды душой».

Парк «Киово» приглашает принять участие в квесте «Мафия» и веселых стартах, а в парке «Река времени» для гостей подготовили анимационную программу и интеллектуальную викторину.

В Лобненском лесопарке все желающие смогут заняться настольным теннисом, посетить мастер-класс, а также познакомиться с занятиями кинолога по дрессировке собак, включая бытовое послушание и трюковую дрессуру.