Мастер-классы и соревнования пройдут в парке в Дмитровском округе в выходные

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парке имени Ивана Лямина в Яхроме. В предстоящие выходные там подготовили насыщенную и разнообразную программу бесплатных мероприятий.

Утро субботы, 16 августа, начнется с бодрой спортивной разминки и продолжится азартной эстафетой и турнирами по волейболу и настольному теннису. Для любителей рукоделия проведут творческие мастер-классы «Страна чудес» и «Сделано в парке», где каждый сможет создать из обычных материалов маленькие шедевры. В парке также состоится развлекательная программа «Играем — не скучаем» с конкурсами и музыкой.

В воскресенье, 17 августа, родителей с детьми приглашают на веселые семейные игры и состязания. Будет организована развлекательная программа «Летний калейдоскоп» с забавами для малышей и мастер-классы «Творческий интенсив» и «Сделано в парке».

«Не упустите шанс зарядиться энергией, раскрыть творческие способности и получить море положительных эмоций. Приходите сами, зовите друзей и родных — скучно не будет!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Шувалов.