Мастер-классы и соревнования пройдут в городском парке в Чехове на этой неделе

В городском парке культуры и отдыха в Чехове начались еженедельные анимационные, развлекательные и спортивные программы. Организаторы мероприятий приглашают присоединиться всех желающих.

В выходные жителей и гостей города ждет насыщенная программа — 26 апреля в 9:30 состоится общероссийском субботник. В это же время в городском парке культуры и отдыха начнется спортивно-оздоровительная программа «Парковая атлетика», которая продлится до 14:00.

По традиции в 12:00 организаторы приглашают юных и взрослых посетителей парка на анимационное мероприятие «Весеннее настроение». Здесь пройдут шуточные состязания и уличные забавы, в которых участникам предстоит проявить ловкость и смекалку. Сразу после этой программы в 12:40 пройдет творческий мастер-класс «Мастерская в парке».

Всех, кто не успел попасть на мероприятия в субботу, приглашают в воскресенье. С 12:30 до 13:10 пройдет игровая программа «Веселиться нам не лень». А с 13:10 до 13:40 пройдет «Мастерская в парке». Подобные мероприятия в Подмосковье проходят на еженедельной основе.