Мастер-классы и развлекательную программу ко Дню инвалидов провели в Можайске

Почетными гостями праздника стали заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, муниципальные депутаты Надежда Камозина и Татьяна Кынчева, начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих, председатель Совета МРООПИ имени Георгия Победоносца Маргарита Орлова, а также директора школ округа.

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и творческих активностях. В рамках анимационной программы провели тематические игры и фотосессию со сказочными героями. Также каждый ребенок получил сладкий подарок.

«Такие мероприятия важны не только для того, чтобы подарить детям радость. Они напоминают нам всем, что, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, они часть нашего общества. И пока они учатся справляться со своими проблемами, наша задача по мере сил оказывать им поддержку, внимание и проявлять заботу», — сказала муниципальный депутат Надежда Камозина.