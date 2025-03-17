Мастер-классы и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. С 17 по 23 марта там подготовили программу развлекательных и спортивных мероприятий.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут творческие мастер-классы, настольная игра «Денежный поток» и старты для любителей активного отдыха проекта «Пять верст». В субботу, 22 марта, для представителей старшего поколения состоится ретро-дискотека «Молоды душою».

В парке «Киово» для посетителей проведут «Веселые старты», мастер-класс, физкульт-минутку и квест «Мафия».

Лобненский лесопарк приглашает жителей и гостей городского округа на настольные игры, творческий мастер-класс, занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке питомцев.

В парке «Река времени» будут организованы «Веселые старты», квест и викторина.