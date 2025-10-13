Сегодня 10:45 Мастер-классы и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе 0 0 0 Фото: Центральный парк культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф Подмосковье

Лобня

Парки

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 13 по 19 октября там по традиции пройдут бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха состоятся творческие мастер-классы, детская и ретро- дискотеки, концерт Хора русской песни, занятия по скандинавской ходьбе, «Веселые старты», тренировка по брейку и традиционный забег проекта «Пять верст». Посетителей парка «Река времени» 15 и 16 октября ждут физкульминутка, «Веселые старты», викторина и квест.

В парке «Киово» с 17 по 19 октября также проведут мастер-классы, настольные игры и «Веселые старты».

В Лобненском лесопарке 18 октября можно будет поучаствовать в мастер-классе и поиграть в настольные игры. Там также состоится занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке питомцев.