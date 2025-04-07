Мастер-классы и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе

Для жителей Лобни на этой неделе организаторы подготовили в парках развлекательные мероприятия. Горожане и гости округа поучаствуют в творческих мастер-классах, занимательных квестах и спортивных занятиях, потанцуют на зажигательной дискотеке.

В Центральном парке 8 апреля, во вторник, для юных гостей пройдет мастер-класс по бисероплетению. А затем ребята поиграют в настольные игры. Для людей старшего возраста 11 и 12 апреля организуют ретро-дискотеку.

Всех желающих приглашают 8 апреля в парк «Река времени» на квест и викторину. А 12 апреля здесь пройдет занятие по ориентированию.

Гостей Лесопарка ждут 8 апреля на мастер-класс и квест «Мафия». Встреча с профессиональным кинологом состоится там же 12 апреля, участникам расскажут о бытовом послушании и трюковой дрессировке собак.

В парке «Киово» 11 апреля продет физкультминутка, веселые старты, мастер-класс и квест.