Мастер-классы и концерты проведут на фестивале креативных индустрий в Балашихе

12 и 13 сентября на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году его темой станет «Скрытый потенциал». Как сообщили в Минкультуры Московской области, мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

На два дня территория бывшего градообразующего предприятия превратится в творческую лабораторию. Гости смогут принять участие в мастер-классах по ткачеству, коллажу, мозаике, росписи шоперов и созданию украшений, а также попробовать себя в танцах, актерском мастерстве и игре на барабанах. На сцене выступят музыканты с каверами и авторскими композициями. На арт- и дизайн-маркете представят изделия ручной работы, а в пространстве «Монье» организуют зону с настольными играми и ретро-приставками.

Центральной частью фестиваля станет новое общественное арт-пространство, которое жители создали во время лаборатории средового дизайна.

Программа 12 сентября будет посвящена уличному искусству. Посетителей ждут скетч-баттл, занятия по граффити и каллиграфии, а также перформанс с росписью автомобиля. Кроме того, участники смогут собрать картонные модели архитектурных сооружений «Фабрики1830» и изменить их дизайн.

13 сентября фестиваль познакомит гостей с историей и культурой фабрики. Краевед Александр Питиримов представит книгу «Штрихи к портрету господина Л.» об истории Балашихи. Актеры плейбэк-театра покажут истории предприятия, рассказанные местными жителями. Старожилы поделятся семейными архивами, а в «Фабричной лавке» воспроизведут сцены из жизни фабрики XIX века.

Завершится фестиваль открытием арт-объектов, созданных в рамках трех предварительных лабораторий. Участники граффити-лаборатории подготовили девять муралов, а в рамках мозаичной лаборатории создали 18 работ и монументальную мозаику «Мюль-Дженни» с изображением старинной прядильной машины. Еще одним результатом проекта станет новое общественное пространство в центре бывшей промышленной территории.