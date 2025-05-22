Мастер-классы и концерты ко Дню парков пройдут в Подмосковье 24 мая

Акция «Мой парк — моя история» пройдет в Подмосковье 24 мая. Гостей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и другие развлечения.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организуют зону с советскими игровыми автоматами, угощениями и спектаклем «Карлсон». Вечером в яблоневом саду состоится «Квартирник».

Парк Талалихина в Подольске предложит экскурсии, мастер-классы по танцам и выступление филармонического оркестра. Завершится программа файер-шоу.

В Клину гостей парка «Сестрорецкий» ждут выступления мажореток и концерт в честь последнего звонка. В Наро-Фоминске в Центральном парке пройдут пленэры и лекции об истории.

Парк усадьбы Фряново приглашает на художественную выставку, театрализованную экскурсию и концерт с награждением участников конкурса «Алябьевский соловей».