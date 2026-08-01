Мастер-классы и концерт пройдут в Можайском округе 1 августа

Праздничные мероприятия запланированы в поселке Уваровка, парке «Ривьера» и деревне Павлищево. Гостей ждут выставки, интерактивные программы и прочие активности.

В Уваровке на улице Партизанской, дом № 2А отметят День поселка. Праздник начнется в 14:00 с мастер-класса по изобразительному искусству «Летнее настроение». В 15:00 состоится занятие по декоративно-прикладному творчеству «Бабочка», а в 17:00 — концерт с поздравлениями и выступлениями творческих коллективов.

В парке «Ривьера» с 12:00 до 16:00 работают выставки об истории города и парка, фотозона и фудкорт. Также запланированы интерактивные лекции, мастер-классы по граттажу, фланкировке шашкой и сборке оружия, концерт «Звуки родной земли» и открытый урок живописи.

В деревне Павлищево в доме культуры на улице Школьной, дом № 16, в 14:00 состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Родной мой край», а в 15:00 — праздничный вечер «С днем рождения, родная деревня».

Вход свободный для всех желающих старше шести лет.