Мастер-классы и концерт пройдут на фестивале «Гжель собирает друзей» в Раменском

Фото: Сувениры народных промыслов Подмосковья – роспись в технике гжель – на выставке-ярмарке «Ладья» / Медиасток.рф

Фестиваль «Гжель собирает друзей» пройдет в Ландшафтном парке «Гжель» в Раменском 25 июля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи.

В программу войдут показы дизайнерских коллекций с народными мотивами. Любителям прикладного искусства предложат мастер‑классы от профессиональных художников из Ликино‑Дулева, Жостова и Федоскина. Также будет работать школа керамики Сергея Акентьева.

Музыкальную атмосферу фестиваля обеспечат коллективы Раменского округа и Бронниц. На сцене также выступят известные артисты: заслуженный артист Республики Ингушетия Андрей Толстяков, заслуженный артист Республики Крым Сергей Кондратюк и финалист шоу «Голос 60+» Александр Рожников.

Для детей подготовлена интерактивная программа «Сказочная гжель». Маленькие гости смогут погрузиться в волшебный мир народного искусства и почувствовать себя настоящими творцами.

Начало фестиваля — в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

Адрес: Московская область, Раменский м. о., д. Турыгино, 280, Ландшафтный парк «Гжель».