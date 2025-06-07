Мастер-классы и конкурсы прошли в парке имени Олега Степанова в Серпухове

Фестиваль «Сказка Град» прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Жители поучаствовали в творческих мастер-классах и конкурсах, увидели спектакль, концерт и многое другое.

В парке собрались герои известных сказок. В этом году темой фестиваля стала «Тайна Цветодива» — загадочного цветка, который распускается один раз в год в ночь летнего солнцестояния.

Для гостей мероприятия рукодельницы провели мастер-классы промыслов и ремесел. Жители увидели состязания богатырей, концерт с участием творческих ансамблей Серпухова, хоровод-флешмоб. Самые маленькие посмотрели спектакль «Сказка о Царевне Несмеяне». В конце мероприятия собравшихся ждало световое шоу.

Отметим, что такие мероприятия помогают чтить народные традиции и культуру, а также укреплять духовно-нравственные ценности нашего общества.