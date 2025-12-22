Мастер-классы и конкурсы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Накануне Нового года в парке «Ривьера» в Можайском округе пройдет праздничная развлекательная программа. Для гостей и жителей муниципалитета подготовили творческие мастер-классы, спортивные эстафеты, интеллектуальные викторины и многое другое.

В четверг, 25 декабря, с 19:00 до 20:00 в рамках проекта «Школа мастерства» пройдет занятие по созданию «Новогодней открытки».

Областное мероприятие «Новый год под шубой», ставшее уже традиционным, соберет гостей 27 декабря с 13:00 до 16:00. В воскресенье, 28 декабря, юные жители округа посетят «Волшебную резиденцию Деда Мороза», поучаствуют программах «Зимняя эстафета» и «Ледяные забавы». Каждый сможет проверить свои знания в викторине «Зимние тайны». Большая часть активностей пройдет в верхней части парка.

«Мы ждем вас, чтобы подарить море положительных эмоций и незабываемые впечатления», — обратились к жителям сотрудники подчеркивают сотрудники можайского парка «Ривьера».

Возрастное ограничение: 6+