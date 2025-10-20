Мастер-классы и конкурсы пройдут в парках Дмитровского округа в выходные

Парки имени Ивана Лямина в Яхроме и «Сосновый бор» в Дмитрове приглашают жителей провести предстоящие выходные в атмосфере спорта и творчества. Для взрослых и детей организаторы подготовили мастер-классы, эстафеты, конкурсы, интерактивные программы и многое другое.

Программы объединят и профессиональные команды учреждений культуры и спорта округа. В них примут участие сотрудники Центра культурного развития «Синьковский», Центра культурного развития «Подосинковский», Парка культуры и отдыха «Березовая роща» и Спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

В рамках системного расписания в субботу, 25 октября, в парке имени Ивана Лямина в Яхроме в 10:00 начнется физкультурная разминка от Спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», а в 10:30 стартует эстафета.

В этот же день парке «Сосновый бор» в Дмитрове в 16:00 пройдет развлекательная программа «Удивительное рядом» и мастер-класс «Осенняя палитра» от Центра культурного развития «Синьковский». В 17:00 проведут еще одно творческое занятие «Сделано в парке» от Парка культуры и отдыха «Березовая роща».

В воскресенье, 26 октября, гости парка «Сосновый бор» станут участниками развлекательной программы «Осенний калейдоскоп» от Центра культурного развития «Подосинковский». Взрослых и детей приглашают на интересные игры, конкурсы и веселые состязания. Для самых маленьких проведут мастер-класс «Осенние фантазии». Очередной творческий урок «Сделано в парке» от Парка культуры и отдыха «Березовая роща» начнется в 17:00.

«Обязательно приходите всей семьей, чтобы провести осенние дни с пользой и насладиться насыщенной программой», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Он также добавил, что участие в мероприятиях бесплатное. Возрастное ограничение: 0+