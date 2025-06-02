Мастер-классы и кинопоказ пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На текущей неделе здесь пройдут развлекательные и спортивных мероприятия для всех возрастов.

Занятия по зажигательной зумбе проведут инструкторы Евгений Смирнов и Анна Петрова 2 и 8 июня в 19:00, 5 и 6 июня в 20:00, 7 июня в 10:00. Всех желающих ждут на площади у сцены в нижней части парка.

В субботу, 7 июня, в 13:00 на большой детской площадке в нижней части парка пройдет спортивная танцевальная зарядка для взрослых и детей. В 13:35 юных посетителей приглашают на анимационную программу «Школа шпионов». В 14:05 в беседке № 8 в нижней части парка начнется мастер-класс «Искусство творчества».

Вечер закончится в 20:00 кинопоказом под открытым небом фильма «Непослушники» в нижней части парка.

Утром в воскресенье, 8 июня, гостей парка ждут на обучение фланкировке казачьей шашкой. С 12:00 до 14:00 на малой скейт-площадке, в нижней части парка все желающие смогут попробовать свои силы и изучить азы сложных и зрелищных ударов, финтов и оборонительных движений главным оружием казаков.

В 13:00 спортивная детская программа «Энергия в движении» пройдет на большой детской площадке в нижней части парка. А в 13:35 для детей проведут анимационную программу «Играй. Танцуй. Веселись». В 14:05 в беседке № 8 состоится мастер-классе «Фантазия творчества».