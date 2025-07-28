Мастер-классы и кинопоказ пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

На этой неделе парк «Ривьера» в Можайском округе приглашает жителей и гостей на серию бесплатных мероприятий для детей и взрослых. Любителей фитнеса ждут занятия зумбой под руководством инструкторов Евгения Смирнова и Анастасии Петровой.

Танцы пройдут в понедельник (19:00), четверг и пятницу (по 20:00), субботу (10:00) и воскресенье (19:00) на универсальной площадке. Для тех, кто предпочитает начать день с растяжки, Юлия Усанова проведет утренние занятия во вторник и четверг в 9:00.

Детей приглашают на творческие мастер-классы «Фантазия творчества» и «Искусство творчества» в беседке № 8 нижнего парка в пятницу в 11:30 и воскресенье в 16:45. В пятницу в 11:00 пройдет спортивная танцевальная разминка «Ритм зарядка». Также в программе — подвижные игры и викторины, включая «Мультвикторину» и «Игротеку» в среду, творческую мастерскую, программу «Играй. Танцуй. Веселись» и квест «Школа шпионов» в субботу. В воскресенье всех ждет традиционная «Спортландия».