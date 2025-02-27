Мастер-классы и ярмарку ко Дню кота проведут в Воскресенске 1 марта

Праздничная программа « МАРТовские КОТики в ПАРКе » пройдет в усадьбе Кривякино в Воскресенске 1 марта. Там пройдет благотворительная акция, мастер-классы и викторина.

Праздник посвятили Дню кота — традиционно на нем собираются любители хвостатых, а активности знакомят гостей с жизнью этих животных, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В этот день в парке состоится благотворительная акция по сбору помощи для приюта «Мамонтенок». С некоторыми питомцами можно будет познакомиться и при желании забрать домой. Ветеринары также проведут консультации для владельцев кошек.

«Посетители примут участие в тематических мастер-классах по росписи кофейных котиков, по созданию значков-талисманов и игрушек-котов из синельной проволоки. Юных гостей приглашают на интерактивную викторину, а также представление театра ростовых кукол „Софит“ и просмотр советских мультфильмов про котов». — рассказали в министерстве.

В парке также будет работать ярмарка сувениров и фотозона. Желающие смогут сделать открытки своими руками и нанести аквагрим.