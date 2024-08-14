Мастер-классы и игры провели для детей из Курской области в Подольске

Почти 100 жителей Курской области разместили в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске. Для детей провели мастер-классы и конкурсы.

Тематические площадки для детей разных возрастов в оздоровительном центре организовали по поручению главы городского округа Подольск Григория Артамонова. Мероприятия провели специалисты Дворца творчества молодежи.

Взрослые смогли попробовать свои силы в 3D-моделировании, а дети — в аппликации. Для всех желающих провели настольные игры, конкурс рисунков на асфальте и подвижные уличные забавы.

Сейчас для детей готовят программу с интерактивами, спортивными мероприятиями и экскурсиями в музеи.

Отметим, что в центре «Мечта» разместили 99 жителей Курской области, 70 из них — это дети.

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