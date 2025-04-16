Мастер-классы и игры пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили бесплатные мастер-классы, спортивные и игровые программы, которые пройдут 19 и 20 апреля. Мероприятия организуют благодаря губернаторскому проекту «Весна в парках Подмосковья».

В честь Дня исторического и культурного наследия Московской области в Солнечногорске проведут квиз и мастер-класс. Также все желающие смогут стать участниками лектория о памятниках округа и викторины «Парки Солнечногорья».

Для юных посетителей парка проведут творческий мастер-класс и игровую программу. Любителей активного досуга приглашают на семейную зарядку и открытие еженедельных дружеских стартов «Пять верст».

«Жители и гости муниципалитета смогут не только провести время вместе с семьей на свежем воздухе, но и познакомиться с историей и культурой нашего округа. Также это отличный повод начать вести активный образ жизни и присоединиться к стартам „Пять верст“», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и других новостях можно на афишах парка, в телеграм-канале «Парки Солнечногорья» и на сайте «Парки Подмосковья».