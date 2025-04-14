Мастер-классы и игры пройдут в парках в Лобне с 14 по 20 апреля

Парки в городском округе Лобня опубликовали программу на предстоящую неделю. С 14 по 20 апреля там пройдут мастер-классы, игры, квесты, спортивные тренировки и многое другое.

Жителей и гостей Лобни приглашают в Центральный парк культуры и отдыха 15 апреля, чтобы участие в творческом мастер-классе по бисероплетению и поиграть в настольные игры. Все желающие смогут посетить уроки игры на гитаре в пятницу, 18 апреля. Забег «5 верст» и ретро-дискотека «Молоды душою» пройдут в субботу.

В парке «Киово» для взрослых и детей 18 апреля подготовили «Веселые старты», мастер-класс, физкульт-минутку и квест «Мафия».

Во вторник, 15 апреля, в Лобненском лесопарке организуют настольные игры и мастер-класс. Любители собак вместе с питомцами 19 апреля посетят занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

Парк «Река времени» ждет гостей на «Веселые старты», квест и викторину.

Вход на мероприятия свободный, возрастное ограничение 6+