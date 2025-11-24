Мастер-классы и игры пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

Жителей и гостей городского округа ждет насыщенная программа в парках Лосино-Петровского на этой неделе. Спортивные состязания, увлекательные викторины и творческие мастер-классы — каждый найдет занятие по душе.

Свердловский парк станет центром притяжения в четверг и воскресенье. Так, 27 ноября в 17:00 начнется игровая программа «Вместе веселее», а затем всех желающих ждет спортивно-игровая «Разминайка». 30 ноября пройдет праздничная программа, посвященная Дню матери, Она стартует в 12:00 веселыми стартами «Мама, вперед!».

После этого, с 12:30 до 13:10, в Доме Мудрого Филина пройдет трогательный творческий мастер-класс «Тепло маминых рук: создаем подарок своими руками».