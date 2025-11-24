Мастер-классы и игры пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе
Жителей и гостей городского округа ждет насыщенная программа в парках Лосино-Петровского на этой неделе. Спортивные состязания, увлекательные викторины и творческие мастер-классы — каждый найдет занятие по душе.
Свердловский парк станет центром притяжения в четверг и воскресенье. Так, 27 ноября в 17:00 начнется игровая программа «Вместе веселее», а затем всех желающих ждет спортивно-игровая «Разминайка». 30 ноября пройдет праздничная программа, посвященная Дню матери, Она стартует в 12:00 веселыми стартами «Мама, вперед!».
После этого, с 12:30 до 13:10, в Доме Мудрого Филина пройдет трогательный творческий мастер-класс «Тепло маминых рук: создаем подарок своими руками».
Лосино-Петровский парк порадует гостей в пятницу и субботу. Там 28 ноября развернется блок семейных активностей: викторина «В мире животных» (15:00–15:20), игровая программа «Угадай кто?» (15:20–15:40) и спортивно-развлекательная «Быстрый как пантера» (15:40–16:10).
А 29 ноября в 12:00 стартует спортивная программа «В здоровом теле — здоровый дух».
Все мероприятия проводятся бесплатно и открыты для посетителей любого возраста.