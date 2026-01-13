Мастер-классы и игровые программы пройдут в парке Солнечногорска

Городской парк культуры и отдыха Солнечногорска анонсировал насыщенную программу событий на период с 14 по 18 января. В эти дни для жителей и гостей округа подготовили разнообразные форматы досуга: творческие занятия, игровые встречи и физкультурные активности.

Во вторник, 14 января, в резиденции Деда Мороза состоятся два занятия: в 16:20 стартует мастер-класс «Снежный переполох», а в 16:50 гостей ждут на программе «Вечер сказки». 18 января здесь же в 16:20 проведут настольные игры для малышей, а в 16:50 — настольную игру «Мемо».

В мастерской Снегурочки 16 января в 12:00 запланирован мастер-класс «Снежинки», а в 12:30 участников пригласят на игровую программу.

Утро субботы, 17 января, начнется с зарядки в 8:30 у входной группы парка на набережной «Выстрел». Сразу после нее, в 9:00, все желающие смогут присоединиться к забегу «5 Верст», который пройдет по живописным маршрутам.

В воскресенье, 18 января, у памятника Лермонтову в 10:30 проведут спортивную тренировку, а в 11:00 — занятие по скандинавской ходьбе.

«Отгремели праздники, отгорели бенгальские огни, а в воздухе еще витает легкое, как иней, новогоднее волшебство. И пока оно не растаяло, парки Солнечногорска приглашают всех жителей и гостей города окунуться в чудесный мир зимних развлечений, полный бодрости, творческой энергии и душевного общения», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Подробная информация и другие анонсы доступны на сайте парка.